Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse entwendet dann Geld angehoben

Schleusingen (ots)

Am Morgen des 16.04.2021, zwischen 11:00 und 11:45 Uhr, war eine 79 jährige aus Schleusingen in einem Supermarkt in Schleusingen zum Einkaufen. Während des Einkaufs wurde durch einen unbekannten Täter die Geldbörse der Dame entwendet. Während der Anzeigenaufnahme wurde dann festgestellt, dass durch den Täter bereits mehrere Geldabhebungen vom Konto vorgenommen wurden. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

