Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst eingebrochen, dann Keller unter Wasser gesetzt

Gleichamberg (ots)

Ein Einsatz in Gleichamberg am Wochenende erinnerte die Beamten an die "Feuchten Banditen" aus dem Film "Kevin - Allein zu Haus". In der Zeit vom 15.04.2021, 15:00 Uhr bis zum 17.04.2021, 14:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Pfarrgasse in Gleichamberg ein. Die Täter beschädigten die Wasseruhr so, dass Wasser ungehindert den Keller fluten konnte, was dazu führte, das dieser bei der Feststellung durch die 35 jährige Eigentümerin bereits etwa 60cm unter Wasser stand. Des Weiteren wurden etliche Sicherungen aus dem Sicherungskasten entwendet. Die Feuerwehr musste das Wasser aus dem Keller pumpen um diesen wieder begehbar zu machen. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf etwa 5000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell