Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto angefahren und abgehauen

Schleusingen (ots)

Am Morgen des 16.04.2021, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 10:00 Uhr parkte eine 57 Jährige aus Themar ihren grauen Skoda Fabia auf einem Parkplatz in der Königstraße in Schleusingen. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurück kam musste sie einen Schaden an diesem feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 EUR.

