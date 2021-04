Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Paket zugestellt, dann Schuppen angefahren

Schleusingerneundorf (ots)

Am Nachmittag des 17.04.2021, gegen 13:00 Uhr wurde einem Bewohner aus Schleusingerneundorf in der Straße Baumwiese erst ein Paket zugestellt, dann der zur Adresse befindliche Schuppen durch den Paketdienstleister beim Wenden angefahren. Der Zusteller stieg kurz aus dem Fahrzeug aus, sah sich den Schaden an und fuhr dann mit seinem Renault Transporter mit Berliner Kennzeichen ohne Feststellung seiner Identität davon. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell