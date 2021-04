Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: unter Drogen falsch abgebogen

Meiningen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr machte ein 27jähriger Fahrer eines VW Golf eine Polizeistreife auf sich aufmerksam, als er in der Leipziger Straße in Meiningen verbotswidrig nach links auf ein Tankstellengelände abbog. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass er seinen Pkw unter der Wirkung von Drogen führte. Nach erfolgter Blutentnahme wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen, ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer empfindlichen Strafe sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell