Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: bekannter Ladendieb

Schmalkalden (ots)

Am Freitagmittag wurde ein polizeilich bestens bekannter 41jähriger Schmalkalder wiederholt in einem Supermarkt in Schmalkalden, Allendestraße beim Ladendiebstahl erwischt. Dieses Mal wollte er eine kleine Flasche Schnaps im Wert von 2 Euro entwenden. Nach erfolgter Identifikation und einem Alkoholtest mit stolzem Wert von 3,59 Promille wurde er nach Hause entlassen.

