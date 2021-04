Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Breitungen (ots)

Am Freitagabend gerieten einige Erwachsene im Bereich Breitungen / Frauenbreitunger Weg auf Grund von Partner- und Beziehungsproblemen zunächst in eine verbale Streitigkeit, in deren weiteren Verlauf ein 32jähriger Breitunger einem 39jährigen Fambacher einmal mit der Faust ins Gesicht schlug. Dabei verlor der Geschädigte einen kleinen Teil vom Zahn. Durch die eingesetzten Beamten konnten die Parteien getrennt und beruhigt werden.

