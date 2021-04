Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 17.04.2021 befüllt ein 35 jähriger, georgischer Staatsbürger eine große Einkaufstasche mit Lebensmitteln im Wert von ca. 82,- Euro und verlässt den Supermarkt in der Mauergasse in Suhl gegen 17.25 Uhr durch den Eingangsbereich, ohne zu bezahlen. Da der Täter von einem Zeugen verfolgt wird, lässt er Teile des Diebesgutes fallen und entfernt sich zunächst unerkannt in Richtung Innenstadt. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Täter kurze Zeit später durch die alarmierten Polizeikräfte gestellt und bei ihm weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

