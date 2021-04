Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Suhl (ots)

Am 17.04.2021, gegen 22.00 Uhr heben unbekannte Täter in der Straße An der Hasel in Suhl-Neundorf eine Kanalabdeckung aus der Fassung und entfernen sich mit dieser. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

