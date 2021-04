Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet.

Bild-Infos

Download

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag, den 15.04.2021, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einen Fahrraddiebstahl in Bad Salzungen. Das Fahrrad der Marke "Cube" wurde auf einen Firmengelände in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt und von dort entwendet. Der Zeitwert beträgt etwa 150,-. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nr. 03695/5510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell