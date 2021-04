Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Vacha (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch die Scheibe eines Gartenhauses in einer Gartenanlage in der Goethestraße in Vacha ein. Sie entwendeten anschließend einen Winkelschleifer der Marke "Bosch", eine Stichsäge sowie mehrere Flaschen Schnaps. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell