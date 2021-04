Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht am Fahrrad

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Fahrrad, welches in der Straße "Neumarkt" in Schmalkalden abgestellt war. Ohne sich um den Schaden am Vorderrad und am vorderen Schutzblech zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

