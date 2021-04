Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baufahrzeuge beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge, die auf einer Baustelle in der Talstraße in Zella-Mehlis abgestellt waren. Zum einen schlugen sie den Seitenspiegel eines Lastwagens ab und beschädigten die A-Säule und zum anderen schlugen sie die Seitenscheibe eines Radladers ein. Ein Gesamtschaden von ca. 2.100 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

