Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Kindergarten

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Vandalen beschädigten einen Holzzaun und eine Sitzgruppe eines Kindergartens in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen. Auch ein Lichtschalter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Sachbeschädigungen stellte eine Zeugin Dienstagnachmittag fest. Ein Schaden von ca. 350 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell