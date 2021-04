Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebstahl

Oberzella (ots)

Bislang unbekannte Täter bohrten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag den Tank einer Zugmaschine, die in der Straße "Am Höhenweg" in Oberzella stand, auf. Anschließend zapften sie ca. 200 Liter Diesel ab und verschwanden unerkannt. Ein Gesamtschaden von ca. 900 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Dieseldieben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

