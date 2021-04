Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Maschine eingeklemmt

Heldburg (ots)

Ein 52-jähriger Traktor-Fahrer befuhr Dienstagvormittag (13.04.2021) die Lindenauer Straße in Heldburg. Die Lenkung des Futtermischwagens versagte plötzlich und so geriet der Mann samt Maschine in den Straßengraben. Er stieg aus und versuchte die blockierten Sensoren am Hinterrad freizubekommen, dabei rutschte der Wagen jedoch ab und klemmte den 52-Jährigen ein. Mit Unterstützung der Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Mann zu befreien. Der Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Strecke war für die Unfallaufnahme ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell