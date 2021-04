Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 04.04.2021 bis 12.04.2021 stiegen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Straße "Am Bielstein" in Meiningen ein und zerstörten dort unter anderem antike, hochwertige Kachelöfen und eine Eingangstür. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell