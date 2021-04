Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Nacht zum Montag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis zu schaffen. Er durchwühlte sämtliche Räume und verursachte leichten Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

