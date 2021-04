Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmen

Römhild (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in insgesamt drei Firmen in einem Gebäudekomplex im Römhilder Steinweg in Römhild ein. Er entwendete Bargeld, beschädigte die Tür einer vierten Firma und verschwand unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

