Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Scheune gerast

Vachdorf (ots)

Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnacht (13.04.2021) die Bundesstraße 89 in Vachdorf aus Richtung Meiningen. Er kam aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Scheune. Der Autofahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht, allerdings wurde die Scheune schwer beschädigt, einsturzgefährdet ist sie jedoch nicht. Der Mercedes des Mannes musste abgeschleppt werden.

