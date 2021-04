Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Stromkasten und Laterne gefahren

Meiningen (ots)

Eine 76-jährige Frau befuhr Freitagnachmittag die Helenenstraße in Meiningen aus Richtung der Straße "Am Dietrich". Sie wollte nach links abbiegen, verlor dabei die Kontrolle über ihren Peugeot und prallte frontal an einen Stromkasten und eine Laterne. Die Frau verletzte sich leicht, aber ihr Beifahrer blieb unverletzt. Um das zerstörte Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst und um den Verteilerkasten die zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell