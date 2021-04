Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat Melissa gesehen?

Meiningen (ots)

Seit dem gestrigen Tag wird die 16 jährige Melissa Bülo aus Meiningen vermisst. Melissa wurde letztmalig am 10.04.2021 gegen 09:30 Uhr am Einkaufszentrum "Diska" in Meiningen gesehen. Hier hatte sie mehrere Taschen bei sich und wollte nach ihren Angaben eine Freundin besuchen. Bei der Freundin ist sie allerdings nicht erschienen. Melissa ist schlank, ca. 170 cm groß, hat lange braune Haare (nicht mehr blond, wie auf dem Foto abgebildet) und ist bekleidet mit einem grauen Top, einer karierten Leggins, schwarzer Lederjacke und weißen Turnschuhen. Wer hat Melissa gesehen und kann Auskünfte zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die PI Schmalkalden-Meiningen sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell