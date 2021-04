Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen geöffnete Tür

Bad Salzungen (ots)

Zu einem Unfall kam es am Freitag Vormittag in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen. Ein Fahrer eines Pkw Skoda, der diesen gerade in dieser Einbahnstraße eingeparkt hatte, öffnete die Fahrertür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein von hinten kommender Pkw Hyundai kollidierte in der Folge mit der geöffneten Tür. Am Skoda entstand ein Schaden von ca.1.000 Euro und am Hyundai von ca.2.000 Euro.

