Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handy aus Fahrzeug gestohlen

Suhl (ots)

Am Freitgnachmittag vergaß ein Angestellter eines Lieferfahrzeuges in der Würzburger Straße in Suhl sein Handy im Fahrzeug. Im Ladebereich eines Raumausstatters stand das unverschlossene Fahrzeug, um es zu Beladen. Das Telefon stand leider sichtbar im Bereich des Armaturenbrettes und das Fahrzeug war kurzzeitig unbeaufsichtigt. Als der Geschädigte kurze Zeit später das Telefon nutzen wollte, stellte er das Fehlen bzw. den Diebstahl fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell