Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw zerkratzt

Suhl (ots)

Unbekannte Täter hatten einen vorm Wonhaus geparkten Pkw, Hyundai in der Nacht vom Freitag zum Samstag in Suhl in der Gothaer Straße an der linken Fahrzeugseit zerkratzt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell