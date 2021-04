Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag brachen unbekannte täter in ein Gartenhaus in Suhl, Löffeltal erneut ein, beschädigten die sicherheitsverglaste Zugangstür zur oberen Etage und durchwühlten die Räumlichkeit. Der Sachschaden wurde auf ca. 800 Euro geschätzt. Ob etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

