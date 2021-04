Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Geldbörse

Suhl (ots)

Ein Ehepaar aus Suhl wollte am Freitagvormittag im Lauterbogencenter Suhl einkaufen. Auffallend positiv überrascht waren die Rentner über drei männliche Personen, die beim Aufhalten der Tür in das Lauterbogencenter von der Seitentür neben der Deutschen Bank behilflich waren. Kurze Zeit später im Center selbst stellte die Frau das Fehlen der Geldbörse fest, welche sie in der äußeren Tasche ihrer Jacke hatte. Der Rentnerin ist ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro entstanden.Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen. Unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu!" warnt die Polizei erneut Bürgerinnen und Bürger, besonders gut auf die eigenenen Wertsachen aufzupassen. Diebe nutzen immer wieder kurze Unaufmerksamkeiten der Menschen, um sie zu bestehlen.

