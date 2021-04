Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fund eines Fahrrades

Meiningen (ots)

Am Samstag, den 10.04.2021 stellte ein aufmerksamer Bürger in Meiningen, Defertshäuser Weg ein dort abgestelltes und nicht gesichertes Mountainbike fest und informierte die Polizei über den Fund. Da in der nahen Umgebung der Besitzer des Fahrrades nicht ausfindig gemacht werden konnte, stellten die Beamten das Fahrrad zur Eigentumssicherung sicher und verbrachten es zur Dienststelle. Der Besitzer kann sich nun bei der PI Schmalkalden-Meiningen melden und dort sein Fahrrad wieder in Empfang nehmen.

