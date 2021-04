Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus in Wallbach

Meiningen/ Wallbach (ots)

In blinder Zerstörungswut beschädigten bisher unbekannte Täter den liebevoll hergerichteten Rastplatz am Kaiser-Wilhelm-Platz in Wallbach. Hierbei wurden der Holztisch sowie die dort aufgestellten Holzschnitzereien mutwillig, augenscheinlich mit einer Axt beschädigt sowie Äste der Bäume abgebrochen. Personen, welche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Meiningen in Verbindung zu setzen.

