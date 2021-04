Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Niederschmalkalden (ots)

In der Zeit vom 15.03.2021 bis 09.04.2021 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wochenendhaus in Niederschmalkalden. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus. Durch den Einbruch wurde ein Sachschaden von ca. 2000 Euro verursacht. Personen, welche diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die genaue Tatzeit beziehungsweise die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Meiningen in Verbindung zu setzen.

