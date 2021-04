Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet - Korrektur Datum

Tiefenort (ots)

Am 08.04.2021, 18.20 Uhr ereignete sich in der Drakestraße in Tiefenort ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 55-jährige Fahrerin eines PKW Citroen wollte von der Drakestraße aus die Straße "Am Landwehrgraben" überqueren. Dabei missachtete sie aber die Vorfahrt des auf der Straße "Am Landwehrgraben" fahrenden PKW KIA. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und es entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell