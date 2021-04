Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Salzungen (ots)

In der Werrastraße in Bad Salzungen ereignete sich am 08.04.2021 im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Die Fahrerin eines blauen PKW Ford stellte ihr Fahrzeug 06.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Werrastraße ab. Als 14.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Ford gefahren war und die Tür hinten links beschädigt hatte. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

