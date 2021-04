Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Barchfeld-Immelborn (ots)

Am 07.04.2021, 13.00 Uhr ereignete sich in der Barchfelder Straße in Immelborn ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 60-jährige Fahrer eines PKW Citroen befuhr die Barchfelder Straße in Richtung Barchfeld. An der Einmündung der Salzunger Straße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden PKW Opel. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell