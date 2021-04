Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision mit Außenspiegeln

Eisfeld (ots)

Am 08.04.2021 gegen 7:10 Uhr begegneten sich in der Sachsendorfer Straße in Eisfeld ein PKW Honda und ein PKW Opel im Gegenverkehr, als es bei beiden Unfallbeteiligten zu einer Kollision der jeweiligen linken Außenspiegeln kam. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.300 Euro.

