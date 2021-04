Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW zerkratzt

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter hatten am 08.04.2021 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr einen PKW VW an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Fahrzeug war durch seinen Besitzer zur Tatzeit in der Weitersrodaer Straße in Hildburghausen abgestellt worden. Der verursachte Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

