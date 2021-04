Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Probefahrt gestürzt

Barchfeld (ots)

Am 07.04.2021, 14.15 Uhr ereignete sich in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der 34-Jährige hatte sich ein Motorrad zur Probefahrt ausgeliehen und befuhr die Straße "Im Vorwerk" in Richtung "Zum Dönnersen Berg". In einer Rechtskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 34-Jährige schwer und wurde ins Klinikum Bad Salzungen gebracht.

