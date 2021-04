Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad aus Keller entwendet

Bad Salzungen (ots)

Im Zeitraum vom 06.04.2021, 15.00 Uhr bis zum 07.04.2021, 07.00 Uhr wurde in einen Keller in der Straße der Einheit eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten daraus ein lila/violettes Dirtbike der Marke DMR. Personen, die zu diesem Einbruch sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695- 551 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell