LPI-SHL: Auffahrunfall

Vacha (ots)

Am 07.04.2021, 07.50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 84 zwischen Vacha und Sünna zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eine Sattelzug befuhr die Bundesstraße in Richtung Sünna und musste verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen. Der 51-jährige Fahrer des nachfolgenden PKW BMW bemerkte das Bremsmanöver zu spät und auf den Auflieger des Sattelzuges auf. Personen kamen nicht zu Schaden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

