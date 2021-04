Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Straßenglätte führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Brotterode (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn geriet am 07.04.2021 gegen 06:45 Uhr eine PKW Fahrerin in einer Rechtskurve zwischen Brotterode und Trusetal ins Rutschen. Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden Multicar, obwohl dieser versucht hatte der Kollision auszuweichen. Der 48jährige Fahrer des Multicar wich in den rechten Straßengraben aus und konnte so den Frontalzusammenstoß verhindern. Durch den seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

