Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Schneeglätte aufgefahren

Hildburghausen (ots)

Am 07.04.2021 musste gegen 6:50 Uhr die Fahrerin eines PKW Citroen auf der Landstraße zwischen Sophiental und Hildburghausen verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die folgende Fahrerin eines PKW VW Polo zu spät und kam aufgrund winterglatter Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug nicht mehr zum Stehen. In der Folge fuhr sie mit ihrem Fahrzeug auf den PKW Citroen auf. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführerinnen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

