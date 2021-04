Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Römhild (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 28.03.2021, 00:00 Uhr, bis 06.04.2021, 10:00 Uhr, die Glasscheibe der Eingangstür des ehemaligen Spartenheimes in Römhild eingeschlagen. Derzeit dient das Gebäude als Kleiderkammer für Bedürftige. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso kann der Schaden an der Eingangstür mit dem 7 x 6 cm. großen Loch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

