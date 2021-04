Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Meiningen (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurde ein 35jähriger Mann am Bahnhof in Meiningen einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge an Rauschgift. Bei der weiteren Überprüfung der Person und der mitgeführten Gegenstände wurde weiterhin festgestellt, dass das mitgeführte Fahrrad gestohlen war. Das Rad wurde sichergestellt und wird den Weg zum rechtmäßigen Eigentümer finden.

