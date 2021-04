Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: schwerer Verkehrsunfall

Struth-Helmershof (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 38 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Toyota die Hauptstraße in Struth-Helmershof in Richtung Aus bisher noch nicht endgültig geklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt, am Pkw entstand mit geschätzten 20.000 Euro Totalschaden. Zur Unterstützung bei der Klärung zur Unfallursache und des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei in Meiningen unter 03693/591-0 zu melden.

