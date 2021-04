Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Unterbreizbach (ots)

Am 06.04.2021, 18.15 Uhr ereignete sich in Unterbreizbach ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 24-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Sünnaer Straße in Unterbreizbach und wollte gerade aus in die Hauptstraße fahren. Dabei beachtete er aber den von rechts aus der Bahnhofstraße kommenden Ford-Kleintransporter nicht. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und in der weiteren Folge fuhr der Mercedes gegen eine kleine Betonmauer mit Zaun. Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen, der Betonmauer und einem Verkehrsspiegel entstand Sachschaden.

