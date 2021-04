Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Liebenstein (ots)

Am 06.04.2021 gegen 09.00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Bad Liebenstein und Ruhla ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 50-jährige Fahrer eines LKW Mercedes befuhr die Landstraße in Richtung Ruhla. In einer Linkskurve kam er mit dem LKW auf der winterglatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanken. Der LKW-Fahrer verletzte sich bei diesem Unfall nicht. Am LKW und den Leitplanken entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell