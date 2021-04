Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Dienstagnacht beobachtete ein aufmerksamer Bürger in Meiningen in der Straße Am Kirchbrunnen gegen 23:20 Uhr eine männliche Person, die bei mehreren abgeparkten Fahrzeugen kontrollierte, ob sie auch abgeschlossen sind. Bei einem Honda wurde er fündig und stieg in das offenstehende Fahrzeug, durchsuchte den Innenraum und entwendete eine Geldbörse mit ca. 100 Euro Bargeld, diversen Dokumenten und Bankkarten. Anschließend entfernte er sich, konnte aber durch sofort eingesetzte Polizeibeamte im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im rahmen der anschließenden Durchsuchung der Person konnten mehrere Gegenstände aus dem geöffneten Fahrzeug aufgefunden und direkt zugeordnet werden. Der nichtdeutsche Tatverdächtige wurde für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

