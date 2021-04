Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In den Straßengraben gefahren

Geisa (ots)

Am 06.04.2021, 07.05 Uhr befuhr die 27-jährige Fahrerin eines PKW Opel die Landstraße zwischen Neuswarts und Apfelstädt. Aufgrund von Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die 27-Jährige blieb unverletzt, am PKW entstand jedoch unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell