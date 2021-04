Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Betriebsgelände

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.04.2021, 18.00 Uhr, bis 06.04.2021, 14:00 Uhr, in ein ehemaliges Betriebsgelände in der Straße An der Gromauer in Eisfeld ein. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten spezielle Messwerkzeuge. Der Entwendungsschaden ist derzeit nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

