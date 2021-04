Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baggerschaufeln von Baustelle gestohlen

Hildburghausen (ots)

Am 06.04.2021 gegen 8:00 Uhr stellten Bauarbeiter auf einer Baustelle in der Marienstraße in Hildburghausen fest, dass zwei Baggerschaufeln entwendet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der oder die Täter den Bagger mittels Schlüssel geöffnet und die zwei Baggerlöffel im Wert von ca. 1.500 Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

