Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Witterungsbedingte Unfälle

Hildburghausen (ots)

Aufgrund der erneut auftretenden winterlichen Straßenverhältnisse mit Eis- und Schneeglätte hatten die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen heute morgen alle Hände voll zu tun. Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich durch die Witterungsverhältnisse mehr als 20 Verkehrsunfälle, was auch zu Wartezeiten bei der Verkehrsunfallaufnahme führte. Glücklicherweise blieb es lediglich bei Blechschäden, verletzt wurde niemand. Die Polizei Hildburghausen weist daraufhin, dass das Wetter in den nächsten Tagen ebenfalls Schnee und Eisglätte bringen könnte und bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme, damit jeder sicher an seinem Fahrziel ankommt.

